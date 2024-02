Neu digitale Yo-Gi-Oh!-Spiele angekündigt

Konami gab heute bekannt, dass sich ein neuer digitaler Titel für "Yu-Gi-Oh!" in der Entwicklung befindet, der besonders spannend für nostalgische Duellanten aus der ganzen Welt ist. Darüber hinaus enthüllte Konami weitere Projekte, um "Yu-Gi-Oh!" mit aktueller VR- und KI-Technologie zu verbinden, welche die Duelle in Zukunft prägen werden.

Duelle aus der Vergangenheit mit der Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" ist ein neuer digitaler Titel in Entwicklung, der das 25. Jubiläum des "Yu-Gi-Oh!"-Kartenspiels feiern soll und auf dem "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century"-Event in Tokio vorgestellt wurde.

Die frühesten "Yu-Gi-Oh!"-Spiele, die jemals veröffentlicht wurden, kommen in der Sammlung der "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" für Nintendo Switch und PC zusammen. Enthalten werden Spiele sein, die bisher nicht bei uns im Westen veröffentlicht wurden.

Ein Titel wurde bereits bestätigt: "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists" für Game Boy Color aus dem Jahr 2000 – ein Titel, der zuvor nur in Japan veröffentlicht wurde.

VR-Experiment macht Duelle in neuer Form für Yu-Gi-Oh! erlebbar

Teilnehmende des "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century"-Events konnten die neue Erfahrung in "Yu-Gi-Oh!" bereits vor Ort ausprobieren. Sie kombiniert die Welten des Mobile- und PC-Titels "Yu-Gi-Oh! Duel Links" mit VR-Technologie.

"Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents Solid Vision Experiment" überträgt die Illustrationen der Karten in den immersiven VR-Raum und erweckt sie zum Leben. Die Spieler nehmen an einem realistischen Duell in der Welt von "Yu-Gi-Oh! Duel Links" mit ikonischen Monstern wie Blauäugiger w. Drache in beeindruckender 3D-Grafik teil. ​

Konami wird die Arbeit an "Yu-Gi-Oh!"-Spielen mit VR- und verschiedenen anderen Technologien fortsetzen.

Das Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project

Auf dem "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century"-Event konnten die Teilnehmenden ebenfalls einem neuen Herausforderer in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" zusehen: Ein KI-Gegner, der mit jedem gespielten Duell dazulernt.

"Yu-Gi-Oh! Master Duel", das demnächst bereits das zweite Jubiläum feiert, ist die offizielle Ausgabe des kompetitiven Kartenspiels für alle Plattformen. Das enthüllte “Yu-Gi-Oh! Master Duel x AI Project” zeigt neue Wege auf, Duelle in "Yu-Gi-Oh! Master Duel" in einem neuen System zu erleben, bei dem ein externes KI-Programm in diese Duelle integriert wird. Dieses Programm wächst und lernt mit jedem gespielten Duell. Während des Events konnten die Teilnehmenden die Denkprozesse der KI verfolgen. Zu sehen waren Auswahlverfahren von Aktionen der KI, die Ermittlung der Gewinnquoten in Abhängigkeit von der Entwicklung der Duelle und Vorhersagen, welche Karten gespielt werden würden.

Ob das “Yu-Gi-Oh! Master Duel x AI Project” dem Spiel hinzugefügt wird, steht noch nicht fest.