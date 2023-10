Atari übernimmt Retro-Studio Digital Eclipse

Atari hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Digital Eclipse, einem Entwicklungsstudio für digitale Restaurierung von klassischen Videospielen, getroffen.

Die Transaktion umfasst einen Sofortbetrag von 6,5 Millionen Dollar in bar und Aktien sowie einen potenziellen Bonus von 13,5 Millionen US-Dollar über die nächsten zehn Jahre. Von der Akquisition verspricht sich Atari eine weitere Stärkung seiner retro-fokussierten Wachstumsstrategie.

Im vergangenen Mai übernahm Atari bereits die Nightdive Studios, die ebenfalls für Neuauflagen von Retro-Spielen wie "System Shock 2" oder der Neuauflage von "Turok 2" bekannt sind.

Zum Portfolio von Digital Eclipse gehören unter anderem "Street Fighter: 30th Anniversary", "Mega Man Legacy Collection", "SNK 40th Anniversary Collection", "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection", "Atari 50: The Anniversary Collection" und "Disney Classic Games Collection", die sich alle millionenfach verkauften.

Aktuell arbeitet Digital Eclipse an "The Making of Karateka" und "Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord".