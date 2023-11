Breite Spielerbasis für Life is Strange

Entwickler Dontnod Entertainment hat sich offiziell zur Spielerbasis von "Life is Strange" geäussert. Dabei wird schnell klar, dass das Action-Adventure inzwischen viele Leute angesprochen hat.

So verfügt "Life is Strange" inzwischen über eine Basis von mehr als 20 Millionen Spielern. Leider erfahren wir nicht, auf welcher der mittlerweile zahlreichen Plattformen der Titel bevorzugt konsumiert wurde.

"Life is Strange" spielt in der fiktiven Stadt Arcadia Bay, Oregon, in die die Schülerin Max Caulfield nach fünf Jahren der Abwesenheit zurückkehrt. Wieder mit ihrer ehemaligen Freundin Chloe vereint, versuchen die beiden die unbequeme Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mitschülerin Rachel Amber aufzudecken. Zu Beginn des Spiels entdeckt Max, dass sie eine beeindruckende Kraft besitzt, nämlich die Macht, die Zeit zurückzudrehen.

"Life is Strange" kann auf PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und dem PC gespielt werden.