Hitman: Blood Money für iOS & Android terminiert

Feral Interactive hat die Umsetzungen von "Hitman: Blood Money" für iOS und Android terminiert. Sonderlich lange gedulden müssen wir uns bis zu deren Release jedenfalls nicht mehr.

Demnach ist "Hitman: Blood Money" schon ab 30. November auch für iOS und Android erhältlich. Die im Oktober ebenfalls angekündigte Switch-Portierung ist dagegen nach wie vor unterminiert und soll irgendwann im Winter veröffentlicht werden. Einen frischen Trailer zu den Umsetzungen bekommen wir aber jetzt schon gezeigt.

"Hitman: Blood Money" erschien ursprünglich am 26. Mai 2006 für PS2, Xbox, Xbox 360 und den PC. PS4 und Xbox One folgten am 11. Januar 2019.