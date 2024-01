Termin für die Switch-Fassung von Hitman: Blood Money

Feral Interactive hat einen Erscheinungstermin für die Switch-Umsetzung von "Hitman: Blood Money" verkündet. Demnach ist deren Release erfreulich nah.

So ist "Hitman: Blood Money" bereits am 25. Januar auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Einen kurzen und knackigen Release Date Trailer bekommen wir gleichzeitig aufgetischt. Dieser zeigt, was der Titel spielerisch zu bieten hat und stimmt uns auch atmosphärisch darauf ein.

"Hitman: Blood Money" erschien ursprünglich am 26. Mai 2006 für PS2, Xbox, Xbox 360 und den PC. PS4 und Xbox One folgten am 11. Januar 2019. iOS und Android wurden schliesslich am 30. November 2023 bedient.