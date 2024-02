Gears of War auch für PlayStation?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass auch "Gears of War" für PlayStation-Konsolen umgesetzt werden könnte. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung.

So hat Jeff Grubb von Giant Bomb in der aktuellen Ausgabe seines Game Mess Mornings Podcasts gesagt, dass momentan Gespräche über potenzielle PlayStation-Umsetzungen von "Gears of War" stattfinden. Das bedeutet, so Grubb, aber nicht, dass es am Ende auch tatsächlich so kommt.

Microsoft kaufte die Marke "Gears of War" im Jahr 2014, also vor zehn Jahren, von Epic Games. Der letzte bisher veröffentlichte Teil erschien mit "Gears 5" für Xbox One, Xbox Series X und den PC.