Star Wars: The Old Republic: Galaktische Saison 6

Electronic Arts und das Entwicklerteam von "Star Wars: The Old Republic" haben im Rahmen eines besonderen Livestreams alle Neuerungen in Update 7.4.1 enthüllt, die Galaktische Saison 6 – "Ein solides Fundament" beinhalten wird. Dazu gehören unter anderem die Copero-Festung, "Ein Abend zu zweit"-Missionen sowie neue Ausrüstung und Gegenstände in der Belohnungsreihe der Galaktischen Saison und auf dem Kartellmarkt.

Im Rahmen des Livestreams hat das Entwicklerteam von "Star Wars: The Old Republic" einen ersten Blick auf das Spielupdate 7.5 "Verzweifelter Widerstand" gewährt, das die Geschichte fortsetzt und die Spieler auf den Planeten Hutta zurückführt. Spieler können sich darauf freuen, dass die Story-Missionen von Lane Vizlas Früchte tragen werden. Ausserdem wird es ein Frühlingsevent auf Dantooine geben sowie vieles mehr, das im Zuge des nächsten Livestreams angekündigt wird.