Assassin's Creed Nexus VR: Neue Infos zum Spiel

"Assassin's Creed Nexus VR" wird von Ubisoft Red Storm entwickelt und wird im Winter 2023 erscheinen. Es ist der erste AAA-VR-Titel der Reihe, der es den Spielern ermöglicht, in die Rolle eines legendären Meister-Assassinen zu schlüpfen und dessen Assassinen-typische Handlungen in diesem vollwertigen Spiel physisch auszuführen. Das Spiel wird auf der Meta Quest-Plattform erhältlich sein, welche Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro umfasst. In "Assassin's Creed Nexus VR" sind Fanlieblinge wie Ezio Auditore da Firenze im Italien der Renaissance, Kassandra im antiken Griechenland und Connor im kolonialen Amerika spielbar, und zwar in einer jeweils völlig neuen Geschichte, die von Grund auf für VR entwickelt wurde.

Abstergo hat einen Weg gefunden, mächtige, mit der Zeit verschollene Artefakte zu bergen, die ein Profil von jedem Menschen anhand seiner lebenslangen Erinnerungen erstellen. Diese Profile sollen dazu genutzt werden, den Glauben der Menschen zu manipulieren. Die Spieler arbeiten daran, den Plan von Abstergo zu sabotieren und entdecken dabei neue Kapitel in der Geschichte dieser Assassinen.

Die Spieler tauchen in die Welt von "Assassin's Creed" ein und verwenden reale, physische Bewegungen, um mit ihrer Klinge zu kämpfen, ihre Axt zu werfen und ihren Bogen im Kampf gegen eine Vielzahl von Feinden zu spannen. Sie müssen sich geschickt bewegen, sich in der Umgebung verstecken oder unter die Zivilbevölkerung mischen. Die Spieler erkunden berühmte historische Städte wie Venedig, Athen und das koloniale Boston. Jede Umgebung verfügt über eine 360-Grad-Navigation, die es ermöglicht, frei zu klettern und über die Dächer zu manövrieren, während sie auf Zivilisten und historische Figuren treffen, die alle auf die VR-Aktionen der Spieler reagieren.

Sie werden den Rausch der Luft-Attentate spüren und den Atem beim Todessprung anhalten, während sie entscheiden, wie sie ihre Ziele taktisch erreichen wollen. Jahre der Entwicklung haben dazu geführt, dass "Assassin's Creed Nexus VR" mit einer umfassenden Reihe von Komfortfunktionen ausgestattet ist, um Spieler aller Art mit VR-Sensibilität entgegenzukommen.