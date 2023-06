Age of Wonders 4: Dragon Dawn Gameplay

Triumph Studios gab heute Details zu "Age of Wonders 4: Dragon Dawn" bekannt, dem ersten Content Pack für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel. "Dragon Dawn" erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar eine neue Realm-Option. "Dragon Dawn" wird am 20. Juni 2023 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9.99 Euro erscheinen. Spieler, welche die Premium Edition von "Age of Wonders 4" oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten "Dragon Dawn" bei Erscheinen.

Wie der Name schon sagt, dreht sich beim "Age of Wonders 4: Dragon Dawn"-Content-Pack alles um Drachen. Spieler können ihre feurigen Reiche aufbauen, Reptilienarmeen anführen, drakonische Magie nutzen und als Drachenherrscher ihre Feinde in Brand setzen. Das Paket wird zusammen mit dem kostenlosen "Wyvern"-Update veröffentlicht, das eine Reihe von Updates, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die von der "Age of Wonders"-Community vorgeschlagen wurden.