Alan Wake 2 ist Remedys schnellstes Millionen-Spiel

Am Ende hat es mehr als 13 Jahre gedauert, bis die Spieler endlich in den Genuss des offiziellen zweiten Teils der Alan Wake-Saga kommen konnten. Erfolgstechnisch hat sich das Warten offenbar gelohnt. Wie Remedy jüngst verkündete, hat sich "Alan Wake 2" zum erfolgreichsten Spiel des finnischen Entwicklers in puncto Verkaufsgeschwindigkeit entwickelt und wurde bis heute, Stand Februar 2024, mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft.

Zwar ist "Control" mit vier Millionen verkauften Einheiten immer noch Remedys meistverkauftes Spiel, dennoch scheint es, als würde "Alan Wake 2" langsam aber sicher aufholen. I

m Vergleich dazu wurde "Control" 2019 veröffentlicht, während "Alan Wake 2" bereits jetzt mehr als eine Million Mal den Besitzer gewechselt hat. Entsprechend rosig dürfte die Zukunft für Remedy Entertainment aussehen, und Fans könnten schon bald mit dem einen oder anderen DLC beglückt werden.