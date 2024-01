Alan Wake in Dead by Daylight

Behaviour Interactive kündigte heute an, dass Alan Wake der neueste Überlebende in Dead by Daylight ist. Durch die Zusammenarbeit des kanadischen Entwicklers und Remedy Entertainment ist Alan Wake der jüngste Neuzugang in der ständig wachsenden Liste kultiger Horrorfiguren. Ihr könnt ab sofort in die Rolle des geplagten Schriftstellers schlüpfen.

Neuer Überlebender – Der für immer gequälte Künstler

Die Horrorgeschichte von "Alan Wake" hat sich seit 2010 über mehrere Spiele erstreckt. Der jüngste Teil, "Alan Wake 2", wurde im Oktober 2023 veröffentlicht.

Alans Talente – Das Handwerk des Autors

Mit jahrelanger Erfahrung als Autor erfolgreicher Kriminalromane, erschütternden Erlebnissen in Bright Falls und dem dunklen Ort kann man mit Sicherheit sagen, dass Alan ein oder zwei Dinge über das Überleben weiss. Er bringt seinen Erfahrungsschatz in Form von drei Talenten ein. Genau wie in den Alan Wake-Titeln ist das Licht der Schlüssel.