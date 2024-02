Dead by Daylight kündigt neues Kapitel an

Behaviour Interactive kündigt heute das neueste Kapitel für "Dead by Daylight: All Things Wicked" an. Das "Dead by Daylight"-Kapitel führt das Unbekannte als Killer, Sable Ward als Überlebende und den Hauptplatz von Greenville als Karte ein.

Sable Ward ist die neueste Überlebende von "Dead by Daylight". Von Schuldgefühlen wegen des Verschwindens ihrer besten Freundin Mikaela Reid geplagt, führte sie ihre Suche nach Antworten direkt in den Nebel. Die neueste Karte von "Dead by Daylight" ist der Hauptplatz von Greenville. Auf den ersten Blick eine malerische Kleinstadt, doch die örtliche Legende besagt, dass sich hinter ihrer ruhigen Fassade eine düstere, tödliche Geschichte verbirgt. Der neue Killer, das Unbekannte, ist von Geheimnissen umhüllt. Viele behaupteten seine Identität und seine Absichten zu kennen, aber sie waren nie lange genug am Leben, um sie mit der Welt zu teilen.

Vorstadt-Legenden

Die neue Karte, Hauptplatz von Greenville, führt euch in die unheimlich ruhige Stadt Greenville. Die Stadt wird seit Jahrzehnten von einer Reihe mysteriöser Vermisstenfälle heimgesucht – ohne dass es endgültige Antworten oder Hinweise auf die Ursache gibt. Ihr könnt das Stadtzentrum sowie das Kino mit seinem Imbissstand, der Spielhalle und dem Vorführungssaal erkunden. Dieses Zentrum von Fantasie und Eskapismus bietet jedoch keine Zuflucht vor dem Bösen, das sich in Greenville verschanzt hat.

"All Things Wicked" wird am 12. März 2024 auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und für Nintendo Switch veröffentlicht.