Dead by Daylight x Iron Maiden

Behaviour Interactive hat die nächste Zusammenarbeit für "Dead by Daylight" vorgestellt. Diese findet mit der Heavy-Metal-Band Iron Maiden statt.

Der zugehörige Trailer zeigt in düsteren Sequenzen, auf was wir uns dabei einstellen müssen. Die „Iron Maiden“-Sammlung kommt nämlich mit legendären, von Band-Maskottchen Eddie inspirierten Outfits für die Dredsche, den Doktor, den Todesboten und den Oni sowie seltenen Tour-Shirts für alle Originalüberlebenden. Sämtliche Outfits sind ab jetzt im Spiel-Shop von "Dead by Daylight" verfügbar. Das neue Kapitel "All Things Wicked" startet ja dann bekanntlich am 12. März. Es gibt also weiterhin viel zu tun.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.