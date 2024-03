Weniger Hardwarepower für Alan Wake 2 notwendig

"Alan Wake 2" dürfte zweifellos zu den herausragenden Spielen des äusserst stark besetzten Jahres 2023 gehören. Allerdings könnten aufgrund der anspruchsvollen Hardwareanforderungen nicht alle Spieler die optimale Einstellung für sich gefunden haben. Entwickler Remedy versucht, diesem Umstand mit dem kürzlich veröffentlichten Update entgegenzuwirken.

Genauer gesagt soll das Update 1.0.16.1 dabei helfen, mehr aus älterer Hardware herauszuholen oder generell die Anforderungen etwas herunterzusetzen. Um beispielsweise "Alan Wake 2" in Full-HD (1080p) und 30 FPS (Frames per Second) abzuspielen, ist von nun an bereits eine Geforce GTX 1070 oder das von ATI entwickelte Äquivalent, die Radeon RX 5600 XT, ausreichend. Gemäss der offiziellen Patchnotes soll dies aufgrund nicht verwendeter Ressourcen möglich sein, zu denen schwächere Karten ohnehin nicht in der Lage sind diese zu nutzen oder wenn, dann nur unzureichend.

Einen Wermutstropfen hat das Ganze jedoch. Zwar hat sich nun die Anforderung an die Grafikkarte geändert, an der notwendigen CPU und der RAM-Stärke wurde hingegen nichts verändert.