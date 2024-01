Alone in the Dark: Neuer Trailer

THQ Nordic hat einen weiteren Trailer zu "Alone in the Dark" vorgestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden wir über zwei Minuten lang mit in das mysteriöse Anwesen Derceto genommen. An der Seite von Emily Hartwood und Detective Edward Carnby geht es darin auf eine unheimliche Reise. In diesem düsteren Gemäuer, wo jede knarzende Diele an die unaussprechlichen Dingen erinnert, die diese Wände gesehen haben, lauert etwas verborgen in der Dunkelheit und den Schatten. Welchen der seltsamen Bewohner kann man trauen? Wer sagt die Wahrheit und wer verbirgt seine wahren Absichten hinter einer Maske?

Bei "Alone in the Dark" handelt es sich um einen Liebesbrief an das Original, in dem du eine gruselige Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die düstere Wahrheit von Derceto Manor.

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine spielbare Demo ist bereits jetzt verfügbar.