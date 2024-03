Alone in the Dark: Hier wurde ordentlich geschrien

Hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, in einem alten, verfluchten Herrenhaus gefangen zu sein? Die Teilnehmer des exklusiven Haunted House Erlebnisses von THQ Nordic, das auf dem kultigen Horrorspiel "Alone in the Dark" basiert, haben sich das auf jeden Fall gefragt!

THQ Nordic lud einige der bekanntesten Content Creator aus der ganzen Welt ein, um an einem spannenden Abenteuer teilzunehmen, bei dem sie tief in die Welt der Dunkelheit eintauchen.

Das Haunted House Erlebnis ist voller Anspielungen auf das Original und das kommende Spiel. Kannst du alle versteckten Details finden?

In Zusammenarbeit mit Havas Entertainment engagierte THQ Nordic Realm Pictures, die ein Herrenhaus auf der privaten D'Oyly Carte Insel in eine unheimliche Enklave des Schreckens, ein "Spukhaus", verwandelten. Nachdem die Teilnehmer eine mysteriöse Rätselkiste gelöst hatten, entdeckten sie eine Einladung zum Haunted House. Nach ihrer Ankunft erhielten sie Anweisungen und wurden dann allein gelassen, um sich den Schrecken zu stellen, die sie während eines 60- bis 90-minütigen Erlebnisses erwarteten, wobei jede ihrer Bewegungen durch CCTV- und Bodycam-Aufnahmen dokumentiert wurde.