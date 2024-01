Alone in the Dark: Neues Gameplay

Publisher THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive versorgen uns mit frischem Gameplay aus der Neuauflage von "Alone in the Dark". Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns über 17 Minuten lang gezeigt, wie sich das Remake von "Alone in the Dark" spielt. Dabei bekommen wir genretypisch natürlich auch einige düstere Szenen geboten.

Bei "Alone in the Dark" handelt es sich um einen Liebesbrief an das Original, in dem du eine gruselige Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die düstere Wahrheit von Derceto Manor.

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine spielbare Demo ist bereits jetzt verfügbar.