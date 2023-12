Remake von Alone in the Dark erneut verschoben

THQ Nordic und Pieces Interactive geben bekannt, dass sich die Neuauflage von "Alone in the Dark" erneut verschiebt. Eigentlich sollte sie im Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen.

Neuer Releasetermin für das Remake von "Alone in the Dark" ist jetzt der 20. März 2024. Als Grund dafür gibt man an, dass das Wohlergehen des Entwicklerteams oberste Priorität hat und man die zusätzliche Zeit natürlich auch in die Qualität des Spiels stecken wird.

Bei "Alone in the Dark" handelt es sich um einen Liebesbrief an das Original, in dem du eine gruselige Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die düstere Wahrheit von Derceto Manor.

Eine spielbare Demo der Neuauflage von "Alone in the Dark" ist schon länger verfügbar.