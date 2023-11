Amazon baut Jobs in der Games Division ab

Amazon hat Jobs in der Games Division abgebaut und als Folge davon Mitarbeiter entlassen. Ein offizielles Statement zu dem Thema gibt es auch bereits.

Demnach sagt Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, folgendes dazu:

"Wir haben unseren Kunden zugehört und wissen, dass die monatliche Bereitstellung kostenloser Spiele das ist, was sie am meisten wollen, also verfeinern wir unseren Prime-Vorteil, um uns stärker darauf zu konzentrieren. Mit diesen Änderungen in unserem Geschäftsansatz gehen auch Änderungen in unserem Personalbestand einher, die zur Streichung von etwas mehr als 180 Stellen führen. Es ist nie ein gutes Gefühl, sich von Kollegen zu verabschieden. Diese Entscheidung hat das Führungsteam nicht auf die Schnelle getroffen, sondern sie war das Ergebnis umfassender Überlegungen und Planungen für unsere Zukunft. Wir sind stolz auf die Arbeit der Teams, die mit wöchentlichen Inhalten auf Crown Channel in neue Bereiche vorgestossen sind und mit Game Growth weitere Wege gefunden haben, um Publishern zu helfen, neue Zielgruppen zu erreichen. Aber nach einer weiteren Evaluierung unserer Geschäftsbereiche wurde klar, dass wir unsere Ressourcen und Bemühungen darauf konzentrieren müssen, den Spielern jetzt und in Zukunft grossartige Spiele zu bieten."