New World: Season 4 angekündigt

Amazon Games hat die vierte Season von "New World" angekündigt, die am 12. Dezember beginnt. "Eternal Frost" bringt eine grossangelegte neue Storyline, eine Level-65-Expedition und neue Artefakte für alle Besitzer der kürzlich erschienenen Erweiterung "Rise of the Angry Earth", sowie neue saisonale Events, einen neuen Season Pass und mehr. Spieler können sich den neuen Season Pass sichern, um an der "Eternal Frost"-Season-Journey und anderen zeitlich begrenzten Herausforderungen teilzunehmen und exklusive Kosmetikgegenstände, Verbrauchsgegenstände und andere Belohnungen abzustauben.

Wer schon vor Launch erleben will, was es auf der Ewigen Insel Neues zu entdecken gibt, kann ab dem 9. November im öffentlichen Testbereich vorbeischauen.