New World startet Wut des Spriggan-Event

"New World" bekommt auch weiterhin frische Inhalte spendiert. Amazon Games hat jetzt Details zum zeitlich begrenzten Event Wut des Spriggan verkündet.

Vom 24. Mai bis zum 13. Juni können sich Abenteurer in Aeternum mit bis zu 20 anderen Spielern zusammentun, um in Begegnungen Dryaden und einen mächtigen Spriggan zu besiegen. Siegreiche Spieler erhalten eventspezifische Belohnungen, darunter Gegenstände aus der Spriggan-Arena-Liste benannter Gegenstände und der globalen Liste benannter Gegenstände sowie prozedurale Waffen, Rüstungen und vieles mehr. Ausserdem warten tägliche Belohnungen sowie eine exklusive moosgeborene Waffe und ein moosgeborenes Rüstungsteil, 250 Schattensplitter und bis zu fünf Flammenkerne.

"New World" ist ein Open-World-MMORPG, welches Spieler während des frühen Zeitalters der Entdeckungen in die Wildnis der Insel Aeternum versetzt. Erfolg hängt in "New World" nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen.

"New World" erschien am 28. September 2021 für den PC. Portierungen für weitere Plattformen oder die Konsolenwelt sind aktuell nicht angedacht.