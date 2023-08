New World: Erste Erweiterung angekündigt

Amazon Games hat heute angekündigt, dass "New World: Rise of the Angry Earth" am 3. Oktober erscheint. Die erste Erweiterung des Open World-MMORPGs führt Mounts ein und verändert das Fortschrittssystem, indem der Level-Cap auf 65 angehoben wird. Ausserdem bietet die Erweiterung eine neue Gear-Seltenheit, Waffe, eine veränderte Zone, eine neue Endgame-Expedition, Herzrunen-Fähigkeit und vieles mehr.

In "Rise of the Angry Earth" ist der südöstliche Zipfel von Aeternum, bisher bekannt als Erstes Licht, gefallen. Einst wurden hier Neulinge in Aeternum willkommen geheissen, nun sind die Felder jedoch durch den Zorn von Artemis und der Angry Earth zerstört. Niemand weiss, was aus den Menschen und Dörfern wurde, die einst die Gegen bevölkert haben. Eine tödliche Barriere hat alle, bis auf die Mutigsten davon abgehalten, mehrherauszufinden. Die Mächte der Erde haben die mächtigen Beast Lords erweckt, einen möglichen neuen Feind, der den Bewohnern Aeternums gegenübersteht. Sie bringen aber auch einen neuen Vorteil mit sich: Das Geheimnis der Zähmung und des Reitens von Tieren.

https://youtu.be/naPHKzeS3fU

Saison 3 von "New World" startet gleichzeitig mit "Rise of the Angry Earth" und führt eine neue Season Journey, Aktivitätenkarte, Herausforderungen, Events, Belohnungen und mehr ein.