New World kündigt Nachtschleierzeit-Event an

Am 18. Oktober beginnt in New World das saisonale Event "Nachtschleierzeit", das bis zum 14. November dauert. Spieler werden herausgefordert, den Schattendämon Baalphazu und seine Ghul-ähnlichen Kürbislinge zu vertreiben.

Baalphazu, der als Weltboss der Stufe 66 beschrieben wird, fordert grosse Gruppen von Spielern heraus. Die Aufgaben während des Events werden von Salvatore dem Verrückten gestellt. Schliesst ihr sie ab, erhaltet ihr Zugang zu besonderen Belohnungen und Gegenständen im Shop des Events.

Während des gesamten Events können die Spieler verschiedene Kostüme und Dekorationen kaufen, um in die gruselige Halloween-Atmosphäre einzutauchen. Den kompletten Inhalt der Nachtschleierzeit findet ihr auf der New World-Website.

Das Event folgt der jüngsten Erweiterung Rise of the Angry Earth, die eine Fülle an neuen Inhalten wie Reittiere und neue Waffentypen ins Spiel brachte.