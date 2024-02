Die Ringe der Macht: Dritte Staffel wohl schon in Planung

Das Power-Duo hinter der ersten Staffel der „Emmy“-nominierten Amazon Prime Video-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ gründen nicht nur ihre eigene Produktionsfirma, sondern haben auch einen Dreijahresvertrag unterschrieben und so die Zukunft der Serie vermutlich besiegelt.

Patrick McKay und JD Payne waren Autor und ausführender Produzent der ersten Staffel der Serie, die im Herbst 2022 Premiere feierte. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sind inzwischen abgeschlossen, die Serie soll noch in diesem Jahr erscheinen. Eine dritte Staffel wurde zwar noch nicht offiziell bestellt, aber die Showrunner haben wohl schon damit begonnen, den ersten Handlungsrahmen zu entwerfen.

„Wir haben diese bemerkenswerte Reise mit JD und Patrick vor mehr als fünfeinhalb Jahren begonnen und haben nie zurückgeblickt. Wir sind nach wie vor erstaunt über den Umfang und das Ausmass ihrer Vision und den enormen weltweiten Erfolg von ‚Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ in seiner rekordverdächtigen ersten Staffel. Wir können es kaum erwarten, dass die Prime Video-Kunden das epische Abenteuer und das hoch spannende Drama erleben, das JD und Patrick in der zweiten Staffel und darüber hinaus entwickeln werden. Natürlich ist das Studio begeistert, unseren Vertrag mit diesen brillanten, kreativen Köpfen zu verlängern, da sie ihre Leidenschaft für grossartige Geschichten weiter ausleben“, so Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung von Amazon MGM Studios.