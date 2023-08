KI generierte Concept Art zur Fallout-Serie?

Mit der Ankündigung, dass die "Fallout"-Serie im nächsten Jahr erscheint, wurde auch eine Concept-Art gezeigt, welches Los Angeles vor der Apokalypse zeigt. Der unter anderem aus "Teen Wolf" bekannte Schauspieler Stephen Ford weist auf Twitter mit sichtlicher Empörung darauf hin, dass das Bild wohl mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde.

In den Kommentaren werden mehrere Stellen angegeben, an der sich der Einsatz der künstlichen Intelligenz bemerkbar macht, beispielsweise das rote Auto, ein Gebäude im Hintergrund oder die Frau mit drei Beinen. Der These, dass das Bild nicht durch einen Menschen erstellt wurde, wurde von Amazon zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht widersprochen.