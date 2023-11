Anno 1800 feiert 3.5 Millionen Spieler!

Ubisoft gab heute bekannt, dass "Anno 1800" weltweit 3,5 Millionen Spieler auf PC und Konsole erreicht hat. Das Spiel wurde am 16. April 2019 für PC und am 16. März 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen veröffentlicht und hat regelmässige Updates mit neuen Inhalten erhalten, darunter 12 Gameplay-DLCs und 13 kosmetische DLCs.

"Vielen Dank an unsere langjährigen Spieler und Neueinsteiger, die uns geholfen haben, diesen Meilenstein zu erreichen! Es waren 25 erstaunliche Jahre Anno. Wir sind so dankbar, dass wir eine so engagierte und wunderbare Community haben!"​