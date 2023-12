Adventskalender 2023: Tag 08

Heute öffnen wir das achte Türchen im GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Hinter dem 8. Adventstürchen stecken zwei Versionen der "Anno 1800"-Konsolen-Edition:

1x "Anno 1800" (PlayStation 5)

1x "Anno 1800" (Xbox Series)

Willkommen zum Beginn des Industriellen Zeitalters in diesem Städtebau-Strategiespiel in Echtzeit. Erlebe eine der aufregendsten und sich am schnellsten verändernden Epochen aller Zeiten, entdecke neue Technologien, Regionen und Gesellschaften, verfolge deine eigene Strategie und errichte eine Welt nach deinen Vorstellungen.

Unser Test zu "Anno 1800 Console Edition"

"Anno 1800" könnt ihr portofrei bei WoG bestellen.

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Paket wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!