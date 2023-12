Adventskalender 2023: Tag 25

Das ist das zweite Weihnachtstürchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Heute haben wir den zweiten unserer beiden Hauptpreise für euch!

1x Nintendo Switch OLED - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Edition

1x The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collectors Edition

1x diverse Goodies und Swag passend zum Spiel

Ein episches Abenteuer erwartet dich auf dem Boden und am Himmel von Hyrule in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" für Nintendo Switch. Gestalte dein Abenteuer in einer Welt, in der deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

In diesem Nachfolger zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" bestimmst du, wie du die weitläufigen Landschaften von Hyrule und die mysteriösen schwebenden Inseln am Himmel über Hyrule erkundest. Wie wirst du Links neue Fähigkeiten gegen die finsteren Mächte einsetzen, die das Königreich bedrohen?

Unser Test zu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

Alles rund um "The Legend of Zelda" kannst du natürlich auch bei unserem Partner WoG portofrei bestellen.

Aufgepasst: Dieses Adventstürchen ist bis zum 2. Januar 2024 geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Türchen (mit physischem Inhalt) wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Wichtige Links

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!