GAMES.CH - Adventskalender 2023

Auch 2023 dürft ihr euch auf einen richtig coolen GAMES.CH-Adventskalender freuen, den wir gemeinsam mit World of Games durchführen. Hinter den 25 Adventstürchen verstecken sich in diesem Jahr erneut eine Menge toller Preise, die von unseren Partnern zur Verfügung gestellt wurden. Total warten Preise im Wert von ungefähr CHF 6'000.- auf euch!

Ein Teil der Preise die dieses Jahr im Adventskalender auf euch warten!

Unter anderem könnt ihr euch auf Hardware von Razer, Nintendo, Sony PlayStation, Samsung, Sonos, JBL, Sony International, AVM FRITZ!Box, Philipps Hue und Pico freuen. Natürlich dürfen auch Spiele und Goodies nicht fehlen!

Neben den Partnern 2K, LEGO, Ubisoft, Plaion, SEGA , Bedsure und Square Enix ist dieses Jahr auch Roon Gaming Power mit dabei. Roon Gaming Power ist das Getränk für Gamer und bereichert unseren Adventskalender um eine weitere spannende Dimension.

Razer-Adventsonntage

Mit Traditionen soll man pflegen. Seit Jahren verlosen wir an jedem Adventssonntag coole Razer-Hardware. Was genau, das erfahrt ihr, wie üblich, erst an den entsprechenden Tagen.

Das Warten wird sich wie üblich lohnen!

Mit seiner speziellen Memocrawler-Formel, fördert Roon Gaming Power die kognitive Leistungsfähigkeit, schärft die Reflexe und löscht deinen Durst.

Täglich tolle Preise

Die GAMES.CH-Adventstürchen werden täglich gegen 0:05 geöffnet. Danach habt ihr jeweils bis Mitternacht Zeit, um beim täglichen Advents-Gewinnspiel teilzunehmen.

Jedes Türchen (mit physischem Inhalt) wird zudem ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Partner und Sponsoren!

Übersicht über die bereits geöffneten Türchen

Falls ihr hier das aktuelle Türchen nicht offen seht, klickt euch direkt zum Adventskalender weiter...

Hinweis 1: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!

Hinweis 2: Aktuell sind noch nicht alle Preise bei uns eingetroffen.