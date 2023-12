Adventskalender 2023: Tag 18

Heute öffnen wir das 18. Türchen im GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Hinter dem 18. Adventstürchen steckt tolle AVM/FRITZ!Box-Hardware:

1x FRITZ!Repeater 6000

1x FIRTS!Dect 440

Mit drei Funkeinheiten, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 6.000 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 6000 die Reichweite im WLAN und sorgt für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Mehr Infos zum FRITZ!Repeater 6000 und Bestellmöglichkeit

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Paket wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Wichtige Links

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2023: Tag 18

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2023

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!