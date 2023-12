Signiertes PS5-Faceplate - Versteigerung für einen guten Zweck

Treue Leser und Besucher von GAMES.CH wissen es längst: Wir versteigern immer 'mal wieder etwas Besonderes aus der Gaming-Welt für einen guten Zweck. Dieses Jahr haben wir ein "Marvel's Spider-Man 2"-PlayStation-5-Faceplate das von Bryan Intihar (Senior Creative Director, Insomniac Games) signiert wurde. Passend dazu gleich auch noch den passenden, ebenfalls signierten DualSense-Controller.

Die Versteigerung

Unsere Redaktionskatze mit Faceplate und Controller

Das Paket enthält:

1x "Marvel's Spider-Man 2"-PlayStation 5 Faceplate (signiert von Bryan Intihar)

1x "Marvel's Spider-Man 2"-DualSense Controller (signiert von Bryan Intihar)

Hinweis: Das Faceplate hat oben einen kleinen silbernen Strich (ist beim ersten Versuch der Unterschrift durch Bryan entstanden, kann mit etwas Alkohol entfernt werden, wollten wir aber noch nicht machen...)

Ablauf

Zeitraum: 18. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024, 23:59

Gebote senden an: redaktion@games.ch (Betreff: Auktion)

Teilnahmeberechtigt: Alle Personen mit Schweizer oder Liechtensteiner Wohnadresse

Übergabe: Abholung ab 7. Januar 2024 (oder Versand per Post, nach Geldeingang)

Um an der Auktion teilzunehmen, schickt ihr euer Gebot an redaktion@games.ch. Die Auktion endet am 6. Januar 2024 um 23:59. Die aktuellen Gebote werden wir hier und später auch auf Facebook, in unregelmässigen Abständen, kommunizieren.

Ab dem 4. Januar 12:00 werden wir keine der getätigten Gebote mehr veröffentlichen. Danach gilt das höchste Gebot, das bei uns bis zum Auktionsende eintrifft. (Bei gleichen Geboten gilt das, was zuerst bei uns eingetroffen ist)

Der Erlös geht vollumfänglich an die Katzenstation des Tierschutzvereins Rheintal.

Hinweis: Unsere Redaktionskatze Mia stammt ebenfalls aus dieser Katzenstation.

Gebote

noch kein Gebot eingetroffen

Spenden

Falls ihr unabhängig von der Versteigerung dem Tierschutzverein Rheintal eine Spende zukommen lassen möchtet, habt ihr natürlich ebenfalls die Gelegenheit.

Die Kontodaten findet ihr auf der offiziellen Homepage des Tierschutzvereins Rheintal. Vergesst nicht, den Spendenzweck "Katzenstation" anzugeben.

Herzlichen Dank für euren Support!

Bisherige Versteigerungen