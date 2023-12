Adventskalender 2023: Tag 04

Heute öffnen wir das vierte Türchen im GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Hinter dem 4. Adventstürchen stecken zwei Versionen von NBA 2K24 für XBox und PlayStation:

NBA 2K24 - Black Mamba Edition (Xbox Series/ Xbox One)

NBA 2K24 - Black Mamba Edition (PlayStation 5)

Schnapp dir dein Team und erlebe die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Basketballkultur in NBA 2K24. Geniesse in Meine KARRIERE jede Menge pure, unverfälschte Action und grenzenlose personalisierte "Mein Spieler" -Optionen. Versammle eine beeindruckende Anzahl von Spielerlegenden um dich und stelle dein perfektes Team in "MyTeam" zusammen. Lass deine Lieblingsepochen als GM oder Commissioner in Meine NBA neu aufleben. Erlebe in "Jetzt Spielen" mit deinen Lieblingsmannschaften der NBA und WNBA ein Gameplay auf höchstem Niveau in lebensechter Grafik. Setze dem Spiel deinen Stempel auf und erkunde die atemberaubend tropische Umgebung einer brandneuen Stadt mit den besten Basketballern der Welt.

Unser Test zum "NBA 2k24"

"NBA 2K24" kannst du bei WoG bestellen.

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Türchen (mit physischem Inhalt) wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Wichtige Links

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2023: Tag 04

Alles rund um den GAMES.CH Jubiläums-Adventskalender 2023

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!