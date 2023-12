Adventskalender 2023: Tag 05

Heute öffnen wir das fünfte Türchen im GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Hinter dem 5. Adventstürchen stecken zwei tolle Spiele von SEGA:

Company of Heroes 3 (PlayStation 5)

Das legendäre Strategie-Franchise ist zurück! "Company of Heroes 3" bietet die ultimative Kombination aus Action, Strategie und Taktik. Übernimm das Kommando in Echtzeitkämpfen und führe als General einen Feldzug an, bei dem jede Entscheidung zählt.

Total War: Pharaoh (PC)

Tauche in "Total War: Pharao", dem neuesten Teil der prämierten Strategiespielreihe, ins alte Ägypten auf dem Höhepunkt seiner Macht ein und erlebe die dramatischen Geschehnisse, die seinen Untergang heraufbeschwören.

Kannst du dich in dynamischen Echtzeit-Gefechten und mittels der genialen rundenbasierten Verwaltung deines Reiches gegenüber deinen Widersachern behaupten, der letzte grosse Pharao Ägyptens werden und den Untergang einer Zivilisation von unschätzbarem Wert verhindern?

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Türchen (mit physischem Inhalt) wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!