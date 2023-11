Adventskalender 2023: Tag 01

Heute öffnen wir das erste Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2023!

Hinter dem 1. Adventstürchen versteckt sich ein tolles Goodie-Paket zu "Final Fantasy" zur Verfügung gestellt von unseren Freunden bei Square-Enix:

Final Fantasy XIV Maus

Final Fantasy XIV USB-Licht (Moogle)

Final Fantasy XIV Solar Powered Mini Figure

Das Licht schwindet und über Valisthea bricht die Dämmerung herein. Jahrhundertelang strömten die Menschen zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu empfangen - die reiche Menge an Äther, die das Wirken von Magie ermöglicht und die Grundlage des Lebens in Valisthea ist. Nun, da der Äther droht zu versiegen und das unbewohnbare Tote Land sich weiter ausbreitet, nimmt...

Alles rund um "Final Fantasy" findet ihr bei WoG!

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Jedes Türchen (mit physischem Inhalt) wird, wenn möglich, ein "Roon Gaming Power"-Getränk enthalten. Guten Durst!

Wichtige Links

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2023: Tag 01

Alles rund um den GAMES.CH Jubiläums-Adventskalender 2023

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!