Apex Legends: Ausbruch - Die neue Saison

Electronic Arts und Respawn präsentieren einen neuen Gameplay-Trailer zu "Apex Legends: Ausbruch".

Apex Legends: Ausbruch bietet vielen neue Inhalte, Sammlungs-Gegenstände und besondere Events:

Legenden-Upgrades: Spielende verbessern ihre Legende mit EVO-Punkten und wählen Fähigkeitsupgrades, um alle Legenden an ihren individuellen Spielstil und ihre Anforderungen im Kampf anzupassen.

Neues Ranglistensystem: Listenpunkte sind jetzt Ranglistenpunkte und es gibt Boni für Kills, Platzierungen und die Ausschaltung höherstufiger Squads.

Donnerkuppel mit Mixtape-Herausforderungen: Hier können sich Legenden in den Outlands und darüber hinaus einen Namen machen und mit der Playlist von Mixtape-Waffenrennen, Team Deathmatch und Kontrolle an neuen POIs (Points of Interest) spielen.

Ausbruch-Belohnungen:

Sechs freischaltbare Legenden: Der Kader umfasst Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba und Valkyrie und bietet den Spieler einzigartige Herausforderungen

Freunde beschenken: Alle zwei Wochen können Spielende befreundeten Personen kostenlose Objekte schenken, die thematisch mit den freischaltbaren Legenden verknüpft sind.

Befristete Abschlussbelohnungen: Spieler können einzelne Herausforderungen abschliessen, um noch mehr Belohnungen wie eine reaktive Flatline-Skin, eine legendäre Skin für Wraith und passende kosmetische Objekte zu erhalten.

120 FPS-Leistungsmodus: Neben dem 120 FPS-Modus für die Konsole gibt es neue Controller-Erweiterungen wie Haptik und adaptive Trigger.

Sammlung-Event: Zum fünften Geburtstag überzeugen die Legenden im neuen Spielmodus mit verschiedensten kosmetischen Objekten.

Befristeter Modus „Direktschuss“: In diesem befristeten Modus springen zehn Squads an vordefinierten POIs in der Nähe voll ausgestatteter Waffen und kampfbereiter feindlicher Squads ab.

Kosmetische Objekte: In Apex Legends: Ausbruch können Spieler auf 24 befristete kosmetische Event-Objekte zugreifen. Erbstücksplitter: Spieler, die alle befristeten kosmetischen Objekte sammeln, erhalten 150 Erbstücksplitter und können im Mythisch-Shop ein mythisches Objekt ihrer Wahl kaufen.

Das neue Update wird ab dem 13. Februar auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC spielbar sein.