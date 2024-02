Illustrated und Patterned für Apples Vision Pro

BorderLeap hat heute bekannt gegeben, dass seine erfolgreichen Puzzlespiele "Illustrated" und "Patterned" als native visionOS-Titel in das Apple Vision Pro Launch-Lineup aufgenommen werden. Beide Titel können ab heute, den 2. Februar auf Apple Vision Pro als Teil des Apple Arcade Abo-Dienstes gespielt werden.

"Illustrated", das entspannende Puzzlespiel, das mit berühmten Künstlern aus aller Welt entwickelt wurde, verbindet Kunst und Geschichte nahtlos miteinander. Die Rätsel der Künstler sind in virtuellen 3D-Galerien angeordnet, die jeweils so gestaltet sind, dass sie den einzigartigen Stil des jeweiligen Künstlers repräsentieren. Die Galerien des Van Gogh Museums fühlen sich an, als wären Sie in einem echten Museum. Gepaart mit einem benutzerdefinierten Soundtrack und Apple Vision Pro's Spatial Audio, bietet "Illustrated" ein fesselndes, faszinierendes Puzzle-Erlebnis, das entspannend und sogar ein wenig lehrreich ist!

"Patterned", der Hit unter den Zen-Puzzlespielen, nutzt die Vorteile von Apple Vision Pro, um unglaubliche Landschaften mit nahtlosen, sich wiederholenden Mustern zu schaffen. Beobachtet, wie diese Muster auf den hochauflösenden Mikro-OLED-Bildschirmen von Apple Vision Pro endlose Ausblicke schaffen, während Spatial Audio ein allumfassendes Raumerlebnis erzeugt. Sobald ein Muster vollständig zusammengesetzt ist, werdet ihr visuell belohnt, denn ihr werdet in ein 360°-Panorama des nahtlosen Musters versetzt.

"Apple Vision Pro ist eine Erfahrung, die das Spiel verändert, wenn man es einmal ausprobiert hat, und ich fühlte mich verpflichtet, jedem Spiel ein einzigartiges, immersives Erlebnis auf Apple Vision Pro zu geben. Wir versuchen, dass sich unsere Spiele wie selbstverständlich anfühlen, egal wie man spielt, und es war eine Priorität für uns, dass sich diese Spiele auf dem Apple Vision Pro zu Hause fühlen."

Nate Dicken, Gründer von BorderLeap