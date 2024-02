April-Termin für die Konsolenfassungen von ArcRunner

Für PC-Besitzer sollte "ArcRunner" ja schon längst der sprichwörtliche kalte Kaffee sein. PQube und Trickjump Games haben jetzt aber auch einen konkreten Releasetermin für die Konsolenumsetzungen verkündet.

Demnach ist "ArcRunner" ab 19. April auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Grossartige technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen bestehen offenbar nicht.

In "ArcRunner" hat ein Meta-Virus KORE, die KI der Titanen-Raumstation The Arc, infiziert, wodurch das namensgebende Protokoll initialisiert wurde. Du wurdest zurückgebracht, um die Station zu erkunden, ihre Zonenwächter zu besiegen, KORE zu finden und sie zurückzusetzen. Der Haken an der Sache? Alle Roboterwesen auf The Arc sind gegen dich und jagen dich, um dich an der Erfüllung deiner Mission zu hindern.

"ArcRunner" war im November 2022 offiziell vorgestellt worden und erschien bereits am 27. April 2023 für den PC.