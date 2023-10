Neue FRITZ!Produkte

Mit dem neuen FRITZ!Smart Gateway unterstützt das FRITZ!-Smart-Home neben DECT ULE erstmals die Funktechnologie Zigbee in der Version 3.0. Durch die Integration von Zigbee ist das Smart Home von FRITZ! kompatibel mit noch mehr Herstellern. Zigbee-LED-Lampen lassen sich – genau wie DECT-ULE-Geräte – ganz einfach per Tastendruck ins FRITZ!-Smart-Home integrieren.

Für die Kommunikation mit der FRITZ!Box verfügt das smarte Gateway über eine WLAN- und eine LAN-Schnittstelle, die ausschliesslich für diese Verbindung konfiguriert sind. An der Steckdose ist das Gerät flexibel in jedem Raum platzierbar. Nach der Installation können Nutzer zu Hause alle Zigbee- und DECT-Geräte bequem per Funktaster FRITZ!DECT 440 bzw. via FRITZ!Fon oder fritz.box im Browser steuern – und mit der FRITZ!App Smart Home entspannt auch von unterwegs. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte.

Unter avm.de/gateway erhaltet ihr eine Liste mit kompatiblen Zigbee-Geräten, die sich mit dem FRITZ!Smart Gateway im FRITZ!-Smart-Home integrieren lassen.

Das FRITZ!Smart Gateway ist ab sofort zum Preis von 99 CHF (UVP) im Handel verfügbar.

Festnetztelefonie und Smart Home aus einer Hand: Das neue FRITZ!Fon X6

Das FRITZ!Fon X6 ist die perfekte Lösung für HD-Telefonie zu Hause, sei es im Homeoffice oder im privaten Bereich. Es kombiniert eine einfache und angenehme Bedienung mit dem stromsparenden DECT-Funkstandard, der für eine ab Werk sicher verschlüsselte Sprachübertragung sorgt. In Verbindung mit einer FRITZ!Box bietet das DECT-Telefon bis zu fünf digitale Anrufbeantworter, eine übersichtliche Anrufliste, Telefonbücher mit Online-Kontakten sowie Sperrlisten für unerwünschte Anrufer und – ab FRITZ!OS 7.5x – eine Anrufer-Ansage. Anwender können Anrufliste und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter bequem per Tastendruck abrufen.

Das neue FRITZ!Fon X6 im modernen weissen oder schwarzen Design ist ab sofort zum empfohlenen Listenpreis von 109 CHF im Handel erhältlich.