Keine Erweiterung oder Fortsetzung für Baldur’s Gate 3 geplant

Als “Baldur’s Gate 3” auf den Markt kam und alle Erwartungen sprengte, begann Larian Studio schon kurz darauf mit der Arbeit an einem DLC. Auch ein Nachfolger des beliebten Rollenspiels war im Gespräch. Wie wir nun aus einem Interview von IGN mit der Leitung des Studios, Swen Vincke, erfahren, ist dies nicht mehr der Fall. Darin wird erklärt, das Team sei nicht vollständig in dem Projekt engagiert gewesen, woraufhin entschieden wurde, ein neues Projekt anzugehen. Das Team soll laut Vincke diese Entscheidung unterstützen.

Viel will Vincke nicht über das nächste Spiel des Studios verraten. Mit dem Satz, es werde ein “grosses RPG, das alle anderen übertreffen wird”, setzt er die Messlatte jedoch hoch an. In einem anderen Satz wird zudem angedeutet, dass auch auf technischer Seite Grosses angestrebt wird: