Baldur's Gate 3: Microsoft bestätigt Sperren für Xbox-Spieler

Berichte über Sperren von Xbox-Spielern von "Baldur's Gate 3" sind nicht neu. Aber inzwischen hat sich Microsoft hochoffiziell zu dem Thema geäussert und eine einleuchtende Begründung dafür gegeben.

So ist es offenbar vorgekommen, dass einige Xboxen automatisch anzügliche Clips aus dem Rollenspiel der Larian Studios aufgenommen und diese dann, ebenso automatisch, online gestellt hätten. Wenn dies allerdings nachweislich aus Versehen passiert ist, so Microsoft, sei man eventuell auch bereit, eine Sperre wieder zurück zu nehmen. Klingt eigentlich ziemlich fair, oder? Microsoft empfiehlt zudem den automatischen Upload von In-Game-Videos an der Xbox-Konsole zu deaktivieren.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.