Baldur's Gate 3: Patch für Speicherfehler terminiert

Wir wissen bereits seit gestern, dass endlich eine Lösung für die Speicherfehler in der Xbox-Fassung von "Baldur's Gate 3" gefunden wurde. Jetzt wurden der entsprechende Patch und das zugehörige Firmware-Update konkret terminiert.

Demnach werden die Larian Studios am 16. Januar den Patch für die Speicherfehler in der Xbox-Version von "Baldur's Gate 3" veröffentlichen. Simultan liefert Microsoft ein Firmware Update aus, das manuell heruntergeladen werden kann. Von diesem Datum an sollten Spieler ihren Speicherstand nicht mehr verlieren können. Die Larian Studios bedanken sich bei den Spielern in diesem Zusammenhang für ihre Geduld.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.