Electronic Arts gab bekannt, dass "Battlefield 2042 Saison 6: Dark Creations" ab heute kostenlos auf allen Plattformen verfügbar ist. Die sechste Saison bietet eine neue Indoor-Karte, neue Waffen und Gadgets sowie zahlreiche Verbesserungen am Gameplay.

In Saison 6 müsst ihr das Unbekannte meistern. Die Gefechte verlagern sich in eine Forschungseinrichtung nach Schottland auf den Äusseren Hebriden, in der streng geheime Experimente durchgeführt werden. Die neue Karte "Geheim" wurde von beliebten Karten früherer Titel wie "Operation Locker" ("Battlefield 4") und „Operation Metro“ ("Battlefield 3") inspiriert und ist die erste Karte in der Battlefield-Reihe mit einer komplett unterirdischen Indoor-Umgebung, die ein intensives und klaustrophobisches Spielerlebnis bietet.

Alle weiteren Inhalte von Saison 6 im Überblick

Neue Waffen

VHX D3: Das einzigartige und futuristische Sturmgewehr ist mit seiner Kombination aus optimierter Tragbarkeit und Leistung eine wertvolle und leistungsstarke Waffe für kurze bis mittlere Distanzen.

Das einzigartige und futuristische Sturmgewehr ist mit seiner Kombination aus optimierter Tragbarkeit und Leistung eine wertvolle und leistungsstarke Waffe für kurze bis mittlere Distanzen. L9CZ: Die halbautomatische, extrem präzise Seitenwaffe eignet sich besonders gut für den Nahkampf, wenn die Munition bei der Primärwaffe aufgebraucht ist.

Die halbautomatische, extrem präzise Seitenwaffe eignet sich besonders gut für den Nahkampf, wenn die Munition bei der Primärwaffe aufgebraucht ist. G428: Die neue DMR bietet ausserordentliche Durchschlagskraft und Präzision.

Neue Gadgets

Munitions- und Sanitätstaschen: Ihr könnt eure Trupps jetzt unterstützen, indem ihr ihnen Taschen zuwerft, mit deren Hilfe sie ihre Munition oder Gesundheit auffrischen können.

Neues Fahrzeug

YUV-2 Pondhawk: Dieser dynamische Transporter für zwei Personen ist flugfähig, sodass ihr mit einem weiteren Truppmitglied zusammen schnell Unterstützung leisten oder Ziele attackieren könnt.

Die sechste Saison beinhaltet einen neuen Battle Pass mit effizienten Waffen und hilfreichen Gadgets, die Spieler einen Vorteil verschaffen, während die kosmetischen Objekte dieser Saison die Feinde in Angst und Schrecken versetzen. Darüber hinaus bietet Saison 6 verschiedene Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit.

"Battlefield 2042" ist vom 12. bis 16. Oktober auf allen Plattformen kostenlos verfügbar.