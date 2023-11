Between Horizons: Weitere PC-Demo verfügbar

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler DigiTales Interactive weisen darauf hin, dass eine neue Demo von "Between Horizons" für den PC erschienen ist. Diese bietet frische Einblicke in das kommende Sci-Fi-Abenteuer.

"Between Horizons" spielt an Bord des ersten Generationenschiffes der Menschheit, welches sich auf dem Weg zu einem entfernten Stern befindet. Schlüpfe in die Rolle von Stella, welche vor 24 Jahren auf dem Schiff geboren wurde und erst kürzlich den Posten der Sicherheitschefin von ihrem Vater erbte. Tauche ein in die Verschwörung, welche die Ordnung an Bord der Zephyr ins Wanken bringt und ihre Mission zum Scheitern verurteilen könnte.

Bei "Between Horizons" handelt es sich um ein modernes 2.5D-Pixelart-Abenteuer mit einer komplexen Erzählstruktur in einer halboffenen Welt. Dank der Expertise, welche das Team von DigiTales mit ihrem Erstlingswerk "Lacuna" gewinnen konnte, stehen dir multiple Lösungsansätze für das Knacken komplexer Fälle zur Verfügung. Stelle dich schwierigen moralischen Entscheidungen, während die Situation an Bord der Zephyr zu eskalieren droht.

"Between Horizons" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.