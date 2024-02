Neuer Gameplay-Trailer zum Remake von Brothers: A Tale of Two Sons

505 Games hat einen neuen Trailer zum Remake von "Brothers: A Tale of Two Sons" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns etwas mehr als eineinhalb Minuten lang gezeigt, was die Neuauflage von "Brothers: A Tale of Two Sons" spielerisch zu bieten hat. Es wird aber natürlich auch deutlich, dass sich optisch einiges getan hat.

"Brothers: A Tale of Two Sons" erzählt von den Brüdern Naia und Naiee, die sich auf ein Abenteuer begeben, um das Leben ihres sterbenden Vaters zu retten. In Zusammenarbeit mit Game Director Josef Fares wurde das Spiel in Unreal Engine 5 neu entwickelt, um eine grösstmögliche Nähe zum Original herzustellen. Als Bonus wird das klassische Einzelspielererlebnis durch lokalen Koop ergänzt, welcher es ermöglicht, die beiden Brüder zusammen mit Mitspielern zu steuern.

"Brothers: A Tale of Two Sons Remake" erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.