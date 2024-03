Die Kollegen von Digital Foundry haben eine Technik-Analyse zum Remake von "Brothers: A Tale of Two Sons" zusammengestellt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lässt.

Hier wird über 16 Minuten lang die technische Seite der Neuauflage von "Brothers: A Tale of Two Sons" analysiert. Dabei attestiert man den Entwicklern per se gute Arbeit, etwa bei der Darstellung der Charaktere oder der detailverliebten Spielwelt und moniert lediglich die mitunter leicht instabile Bildrate.

"Brothers: A Tale of Two Sons" erzählt von den Brüdern Naia und Naiee, die sich auf ein Abenteuer begeben, um das Leben ihres sterbenden Vaters zu retten. In Zusammenarbeit mit Game Director Josef Fares wurde das Spiel in Unreal Engine 5 neu entwickelt, um eine grösstmögliche Nähe zum Original herzustellen. Als Bonus wird das klassische Einzelspielererlebnis durch lokalen Koop ergänzt, welcher es ermöglicht, die beiden Brüder zusammen mit Mitspielern zu steuern.

"Brothers: A Tale of Two Sons Remake" erschien am 28. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.