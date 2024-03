Cassette Beasts: Tolle Neuigkeiten

Im Rahmen eines separaten Showcases hatte Raw Fury massig Neuigkeiten zu "Cassette Beasts" zu verkünden. Dabei wurde nicht nur das schon länger versprochene Multiplayer-Update terminiert sondern es wurden auch Mobil-Umsetzungen angekündigt.

So, jetzt wollen wir euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Das Multiplayer-Update für "Cassette Beasts" ist demnach ab 20. Mai verfügbar und wird es etwa erlauben, den Titel mit bis zu acht Spielern kooperativ anzugehen. Cross-Play zwischen allen Plattformen ist dabei ebenfalls möglich.

Ausserdem wurden Umsetzungen von "Cassette Beasts" für iOS und Android in Aussicht gestellt. Diese sollen schon bald erscheinen. Genauere Informationen dazu gibt es im nächsten Monat.

Bei "Cassette Beasts" handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler Monster mit einem Walkman aufnehmen, um sie später in rundenbasierten Kämpfen einzusetzen. Zwei unterschiedliche Monsterformen können mit dem Fusionssystem des Spiels neu erstellt werden, wodurch frische Formen entstehen.

"Cassette Beasts" erschien am 26. April 2023 für den PC. Xbox One, Xbox Series X und Switch wurden am 25. Mai 2023 bedient.