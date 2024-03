Raw Fury hat einen Showcase zu "Cassette Beasts" angekündigt. Er kann am 25. März ab 15 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Infos zum kommenden Showcase zu "Cassette Beasts" gibt es auch bereits. So wird es nicht näher spezifizierte Ankündigungen sowie ein Update zum geplanten Multiplayer-Modus geben. Letzterer sollte ja, laut der Ankündigung im Dezember letzten Jahres, im Laufe des ersten Quartals verfügbar sein.

Bei "Cassette Beasts" handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler Monster mit einem Walkman aufnehmen, um sie später in rundenbasierten Kämpfen einzusetzen. Zwei unterschiedliche Monsterformen können mit dem Fusionssystem des Spiels neu erstellt werden, wodurch frische Formen entstehen.

"Cassette Beasts" erschien am 26. April 2023 für den PC. Xbox One, Xbox Series X und Switch wurden am 25. Mai 2023 bedient.