Command & Conquer: Legions: Neues Entwicklervideo

Ein Interview mit den Entwicklern des kommenden mobilen Strategiespiels "Command & Conquer: Legions" wurde heute auf YouTube veröffentlicht, in dem einige der Beweggründe für die Entwicklung des Spiels erläutert werden.

In "Command & Conquer: Legions" werden die Spieler zum Befehlshaber ihrer eigenen Armee und führen eine breite Palette von ikonischen "Command & Conquer"-Einheiten in einer Vielzahl von PVP- und PVE-Missionen an.

"Command & Conquer: Legions" wird im Jahr 2024 auf Google Play für Android-Geräte und im App Store für iPhone und iPad erscheinen.