Conan Exiles feiert 5. Geburtstag

Das Online-Survival-Spiel "Conan Exiles" feiert diese Woche das fünfte Jubiläum. Passend dazu hat Entwickler Funcom eine Infografik mit spannenden und makabren Zahlen zum Spiel veröffentlicht.

In den letzten fünf Jahren haben viele Spieler die Welt von Conan dem Barbaren erkundet und im Land der Verbannten ums Überleben gekämpft. Im letzten Jahr sind dabei aber auch viele Spieler umgekommen – am häufigsten durch andere Spieler, aber auch Hunger und Durst machten ihnen zu schaffen.

Mit "Age of Sorcery" hat letztes Jahr auch die Magie in "Conan Exiles" Einzug gehalten. Das Update war bei den Spielern sehr beliebt und sie haben bereits über 9 Millionen Zauber gewirkt und über 3 Millionen NPCs in Ritualen geopfert. Aber auch das Crafting ist weiterhin ein beliebter Bestandteil von "Conan Exiles". Spieler haben im letzten Jahr mehr als 5 Milliarden Gebäudeteile platziert, wobei Sandstein das beliebteste Baumaterial war.