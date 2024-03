Crash Team Rumble: Support endet heute

Es ist noch gar nicht so furchtbar lange her, dass wir uns über den Release von "Crash Team Rumble" freuen durften. Jetzt wurde bekannt, dass der Support dafür heute beendet wird.

Grund dafür ist die neue Unabhängigkeit von Toys for Bob von Activision, über welche bereits vor wenigen Tagen berichtet wurde. Folglich wird es keine neuen Inhalte oder Seasons mehr für "Crash Team Rumble" geben, aber die Server selbst werden erstmal auf unbestimmte Zeit online bleiben. Aktuell herrscht noch Unklarheit, wie es mit den Mikrotransaktionen aussieht.

In "Crash Team Rumble" wählen wir unseren Charakter aus einer Auswahl beliebter Crash-Figuren, begeben uns in die Arena und kämpfen zusammen mit unseren Teamkollegen gegen vier Kontrahenten, um am Ende die meisten Wumpa-Früchte zum eigenen Abladeort zu bringen.

"Crash Team Rumble" erschien am 20. Juni für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.